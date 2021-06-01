Сертификаты COVID-вакцинации начали выдавать семь стран Евросоюза

Сертификаты COVID-вакцинации начали выдавать семь стран ЕС. Фото: tourprom.ru

https://racurs.ua/n155480-sertifikaty-covid-vakcinacii-nachali-vydavat-sem-stran-evrosouza.html

Ракурс

Страны Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

С сегодняшнего дня, 1 июня, такие сертификаты можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Другие страны Евросоюза решили сперва протестировать систему, считывающую QR-коды с этих сертификатов. Только после этого они тоже будут выдавать сертификаты.

Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран, — говорится в сообщении.



В Еврокомиссии напомнили, что запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки. Для путешествий не нужно будет проходить самоизоляцию или проводить дополнительное ПЦР-тестирование.

Напомним, с 1 июня Турция потребует ПЦР-тест на COVID-19. Анкара изменила требования к въезду для иностранных граждан, в том числе и украинцев.