ГПСУ. Фото: vectornews.net

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Ракурс

Исчез военнослужащий Государственной пограничной службы Украины в курортной Одессе.

Во вторник, 1 июня, в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны ГПСУ Алексей Чертков. В расположение пограничник так и не прибыл. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службу соединения.

Отмечается, что к поискам офицера привлекли все компетентные органы, включая военную контрразведку Службы безопасности Украины. Всем, кому что-либо известно о местонахождении офицера, просят сообщать по телефону 102 или (067) 976−59−34 и (067) 518−16−47.

Как известно, Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).

Напомним, по Одесской области прокатилась волна самоубийств среди военнослужащих. Так, 24 мая в Одессе в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника. Погибшим оказался майор материально-технического обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Предварительно установили, что он застрелился из табельного оружия.

Через четыре дня, 28 мая, в отделе Государственной пограничной службы в поселке Тарутино Одесской области обнаружили застеленного пограничника. По предварительным данным, он застрелился из табельного оружия.

А 31 мая 21-летний матрос 37-го отдельного полка связи Военно-морских сил Украины выстрелил себе в голову из автомата в оружейной комнате на территории части в селе Радостное.

Источник: «Думская»