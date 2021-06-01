Китайскую вакцину Sinovac одобрила ВОЗ. Фото: sharespro.ru

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Применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac, одобрено Всемирной организацией здравоохранения

Этот препарат от COVID-19 внесли в экстренный список медицинских препаратов. Теперь вакцине Sinovac открыта дорога к регистрации на территории Евросоюза. Кроме того, вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививках. Об этом 1 июня заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба организации в Twitter.

Сегодня я рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac попала в список ВОЗ для экстренного использования после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной после введения двух доз, — подчеркнул он.

Напомним, 13 апреля в Украине началась иммунизация вакциной китайской компании Sinovac. Препарат CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Также прививки получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году, олимпийцы и паралимпийцы и сотрудники патрульной полиции.

Кроме того, на минувших выходных в трех городах Украины заработали центры вакцинации, где все желающие могут получить прививку препаратом Sinovac.

Источник: AFP