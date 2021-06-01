Новые двери в Офисе президента установили 1 июня. Скриншот с видео

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Офис президента уже с новыми дверями — их установили на замену тем, что были повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Новые двери в ОП установили лишь 1 июня. Для этого понадобилось почти 2,5 месяца, поскольку беспорядки на Банковой на акции сторонников Стерненко произошли еще 20 марта. Сегодня на Банковую прибыли рабочие, которые заменили двери. Их инструменты предварительно обнюхала специально обученная собака. Во время экскурсии гид одной из туристических групп посоветовал посетителям сфотографироваться с отсутствующими дверями, пока есть такая возможность. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Как известно, двери офиса Зеленского демонтировали 21 марта, поскольку они были повреждены на акции сторонников активиста Стерненко. Дверные проемы тогда закрыли фанерными листами.

Напомним, поврежденные двери из здания Офиса президента появились как декорация в телеэфире канала «1+1». Кроме того, одна из столичных художественных галерей хотела их выкупить.

Источник: «Сегодня»