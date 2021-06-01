Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

https://racurs.ua/n155486-okonchatelnyy-sostav-sbornoy-ukrainy-na-evro-2020-obyavil-andrey-shevchenko.html

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Национальная сборная Украины по футболу объявила заявку на чемпионат Европы 2020 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал итоговую заявку из 26 игроков, которые отправятся на матчи в Амстердам и Бухарест. Об этом 1 июня сообщает Украинская ассоциация футбола.

Заявка сборной Украины на Евро-2020:

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тимчик, 25. Денис Попов (все — «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба — «Шахтер»).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все — «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все — «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хем», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19. Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбык («Днепр-1»).

В УАФ отметили, что в окончательную заявку не вошел ряд футболистов, находящихся на тренировочном сборе. В список Шевченко не попали Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба — «Динамо» Киев), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»).

Как известно, чемпионат Европы по футболу 2020 года стартует 11 июня и завершится 11 июля. В группе сборной Украины также Австрия, Нидерланды и Северная Македония. Первый матч «желто-синие» проведут против Нидерландов. Он состоится в следующее воскресенье, 13 июня.

Напомним, Украинская ассоциация футбола оконфузилась незнанием английского языка — состав украинской сборной перевели онлайн-переводчиком, из-за чего имена футболистов были искажены.