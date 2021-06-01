День Фалатея-Огуречника отмечают 2 июня. Фото:

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Ракурс

2 июня православная церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во Христа при правлении римского императора Нумериана (283−284 годы).

2 июня народный праздник Тимофея Грядочника или Фалатея-Огуречника. Мученик Фалалей часто был известен под именем Огуречника, поскольку именно 2 июня люди начинали сеять огурцы. Этот процесс был тайным даже от членов семьи. Хозяйки тщательно скрывали первую грядку, а первый огурец было принято закапывать в землю, принося в жертву святым.

Народные приметы на 2 июня:

На ели много шишек — будет богатый урожай огурцов.

Если утки постоянно ныряют — вскоре начнется дождь.

Много вечерней росы — к хорошей погоде следующего дня.

Лягушки громко квакают — к щедрому урожаю огурцов.

В мире 2 июня отмечают День провозглашения Итальянской Республики, День «Я люблю своего стоматолога», День здорового питания, Международный день секс-работника и Национальный день собаки в Аргентине.

2 июня в истории:

1652 год — под Батогом казацко-татарские войска под руководством Богдана Хмельницкого разгромили армию Речи Посполитой во главе с Мартином Калиновским.

1842 год — напечатан первый том романа Николая Гоголя «Мертвые души».

1851 год — американский штат Мэн первым ввел на своей территории «сухой закон».

1859 год — на японском острове Хонсю основали город Йокогама.

1924 год — Конгресс США предоставил гражданство всем американским индейцам.

1953 год — коронация королевы Великобритании Елизаветы II.

2010 год — депутаты Национальной ассамблеи Квебека единодушно приняли законопроект о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Напомним, 1 июня отмечали международный праздник День защиты детей. Праздник был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин.