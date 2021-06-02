Меня подставили – новое видео допроса Протасевича слили в сеть. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n155490-menya-podstavili-novoe-video-doprosa-protasevicha-slili-v-set.html

Ракурс

Новое видео допроса Романа Протасевича, задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA, появилось в сети.

На записи Протасевич заявил, что его подставили. Отрывок видео опубликовал телеканал ОНТ.

Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу, — сказал Протасевич, но не уточнил, о чем идет речь.

Сам сюжет должен выйти в эфир в Беларуси 2 июня.

Как известно, 23 мая самолет с Романом Протасевичем, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. В результате активист, обвиняемый белорусской прокуратурой в терроризме, был задержан.

Напомним, представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, информация, полученная под принуждением, не может быть использована против Протасевича в любых судебных разбирательствах. Такие принудительные признания запрещены Конвенцией против пыток.