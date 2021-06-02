Данилов назвал организатора захвата самолета Ryanair

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции спецслужб России.

События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира… Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб. Они осуществляют постоянные провокации, если этого не замечать, они будут двигаться дальше, — сказал Данилов.

Об этом чиновник заявил во время встречи с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом, сообщила в Фейсбуке пресс-служба СНБО.

По мнению Данилова, Украина и ее балтийские партнеры должны «помочь становлению демократической Беларуси».

Мы — это форпост и защита всей Европы, — подытожил секретарь СНБО.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, вероятно, была причастна к похищению самолета в Беларуси. Накануне стало известно, что Турция подтолкнула союзников по НАТО смягчить позицию в ответ на захват самолета Ryanair.

Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Также было обнародовано видео ее допроса.