Збільшення податків для бізнесу — Кабмін бореться з дефіцитом бюджетуhttps://racurs.ua/ua/n154506-zbilshennya-podatkiv-dlya-biznesu-kabmin-boretsya-z-deficytom-budjetu.htmlРакурс
Податки для бізнесу в Україні хочуть збільшити — уряд 12 травня схвалить законопроект щодо змін до податкового кодексу.
Це дасть змогу збільшити щорічні надходження в бюджет до 60 млрд грн, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ми закриваємо прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. Наголошу, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. Зміни не торкнуться ФОПів чи загалом малого та середнього бізнесу, — сказав він.
Законопроект містить чотири головні блоки:
- ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку;
- рентні платежі з видобування корисних копалин, підвищення ефективності зборів акцизного податку;
- боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;
- питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що без грошей МВФ уряду доведеться урізати держбюджет. До липня влада має бути повністю зробити все, що передбачено програмою співпраці з МВФ — ВРУ ухвалить зміни до законодавства для підвищення незалежності Нацбанку та інші законопроекти, необхідні для кредиту. У разі провалу цих задумів доведеться починати підготовку до перегляду бюджету.