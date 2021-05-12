Податки. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n154506-zbilshennya-podatkiv-dlya-biznesu-kabmin-boretsya-z-deficytom-budjetu.html

Ракурс

Податки для бізнесу в Україні хочуть збільшити — уряд 12 травня схвалить законопроект щодо змін до податкового кодексу.

Це дасть змогу збільшити щорічні надходження в бюджет до 60 млрд грн, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ми закриваємо прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. Наголошу, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. Зміни не торкнуться ФОПів чи загалом малого та середнього бізнесу, — сказав він.



Законопроект містить чотири головні блоки:

ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку;

рентні платежі з видобування корисних копалин, підвищення ефективності зборів акцизного податку;

боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;

питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що без грошей МВФ уряду доведеться урізати держбюджет. До липня влада має бути повністю зробити все, що передбачено програмою співпраці з МВФ — ВРУ ухвалить зміни до законодавства для підвищення незалежності Нацбанку та інші законопроекти, необхідні для кредиту. У разі провалу цих задумів доведеться починати підготовку до перегляду бюджету.