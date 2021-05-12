Налоги. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/n154506-uvelichenie-nalogov-dlya-biznesa-kabmin-boretsya-s-deficitom-budjeta.html

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Налоги для бизнеса в Украине хотят увеличить — правительство 12 мая планирует одобрить законопроект об изменениях в налоговый кодекс.

Это позволит увеличить поступления в бюджет до 60 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мы закрываем пробелы, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. Отмечу, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения не коснутся ФЛП и в целом малого и среднего бизнеса, — сказал он.



Законопроект содержит четыре основных блока:

приведение в соответствие ставок отдельных налогов до фактического уровня макропоказателей. Это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога;

рентные платежи по добыче полезных ископаемых, повышение эффективности сборов акцизного налога;

борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции;

вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

Напомним, ранее мы сообщали, что без денег МВФ правительству придется урезать госбюджет. До июля власть должна быть полностью сделать все, что предусмотрено программой сотрудничества с МВФ — ВРУ примет изменения в законодательство для повышения независимости Нацбанка и другие законопроекты, необходимые для кредита. В случае провала этих планов придется начинать подготовку к пересмотру бюджета.