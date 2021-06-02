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Ракурс
Смертність від COVID в Україні у топ-3 в Європі — статистика МОЗ

Смертність від COVID в Україні у топ-3 в Європі — статистика МОЗ

2 чер 2021, 09:00
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Смертність від коронавірусу в Україні нині є однією з найвищих у Європі. Про це свідчать дані сайту Worldometers, який веде світову статистику щодо поширення пандемії коронавірусу. Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, а серед країн Європи — 10 позицію.

Водночас, як інформує 2 червня прес-служба Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок вівторка зафіксовано 2 тис. 205 нових інфікувань.

1 червня 9 тис. 405 пацієнтів одужали, а 158 — померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 1 тис. 268 осіб, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Коронавірус в Україні - РНБО

Коронавірус в Україні - РНБО

Найбільше нових випадків виявили у:

  • Києві — 473;

  • Київській області — 178;

  • Харківській області — 139;

  • Запорізькій області — 124;

  • Донецькій області — 112.


Лабораторії зробили 64 тис. 876 тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Нагадаємо, від початку пандемії в нас зафіксували понад 2, 2 млн випадків зараження коронавірусом. З них 50 тис. 857 українців померли від ускладнень захворювання.

Джерело: Ракурс


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