Допит Протасевича терористами ОРДЛО анонсував Лукашенко

https://racurs.ua/ua/n155494-dopyt-protasevycha-terorystamy-ordlo-anonsuvav-lukashenko.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, запропонував терористам ОРДЛО, яких контролює Росія, «поставити запитання» колишньому головному редактору опозиційного білоруського Телеграм-каналу NЕХТА Роману Протасевичу на території Білорусі.

Якщо в Донбасі захочуть поставити питання Протасевичу у зв’язку з порушеною там справою, «ласкаво просимо до нас, задавайте», — цитує «Білорусь 1» відповідь Лукашенка на запит окупаційної генпрокуратури терористичної ЛНР щодо надання Протасевича для проведення слідчого експерименту у справі «про участь в операції по вбивству мирного населення».

Диктатор Лукашенко стверджує, що Протасевич «вбивав людей на Донбасі» та планував «бійню у Білорусі».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Роман Протасевич був на Донбасі. В зоні бойових дій він працював як журналіст. Пропагандистські ЗМІ Росії писали, що Протасевич нібито воював на Донбасі на боці української армії. В батальйоні «Азов» заявили, що зброєю журналіста в зоні АТО було слово, а не автомат.

Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Згодом багато країн перестали літати над територією Білорусі. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Політв’язнів утримують у СІЗО КДБ столиці Білорусі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, ймовірно, була причетна до «викрадення літака» у Білорусі. Водночас Туреччина підштовхнула союзників по НАТО пом’якшити позицію у відповідь на викрадення літака Ryanair.

2 червня режим Лукашенка злив нове відео допиту Протасевича.