Лукашенко визнав маріонеткові ЛДНР, вважають в українській ТКГ

Лукашенко. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n155527-lukashenko-vyznav-marionetkovi-ldnr-vvajaut-v-ukrayinskiy-tkg.html

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Олександр Лукашенко фактично визнав фейкові республіки своєю пропозицією російському лідерові Володимиру Путіну.

Він пропонував, щоби «слідчі» з ОРДЛО приїхали в Білорусь та допитали викраденого головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш.

За словами члена ТКГ, самопроголошений президент Білорусі забув, що територія ОРДЛО є територією України.

І це в Мінську — місті, в якому підписувалися так звані «мінські угоди», що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі! Безумовно, це продуманий і демонстративний крок. Причому, показово, що запрошення маріонетковим «слідчим» «республік» він відправив через справжню другу сторону конфлікту — президента Росії, — заявили в ТКГ.



Після відповідних заяв у Москви не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну, оскільки вона припинила бути нейтральною стороною, резюмував Гармаш.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував терористам ОРДЛО, яких контролює Росія, «поставити запитання» колишньому головному редактору опозиційного білоруського Телеграм-каналу NЕХТА Роману Протасевичу на території Білорусі.