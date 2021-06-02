Требования к учебникам ужесточат — что изменится

Учебник. Фото: Источник

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Ракурс

Требования к учебникам для школьников ужесточат. Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5465, устанавливающий новые стандарты учебной литературы.

Депутаты предлагают запретить использовать в образовательном процессе учебную литературу, содержащую:

академический плагиат;

фабрикацию или фальсификацию;

утверждения, противоречащие принципам образовательной деятельности;

признаки дискриминации.

Кроме того, учебники должны соответствовать принципам системности, научности, доступности, а самое главное — возрастным и психофизиологическим особенностям учащихся.

Устанавливать соответствие учебной литературы требованиям планируют при помощи экспертизы. Обязательной экспертиза будет для учебников, приобретаемых за счет государственного или местного бюджетов. Если же учебники покупаются за счет физических или юридических лиц, экспертиза будет добровольной. Результаты экспертизы планируют публиковать на сайте Минобразования.