Школьник упал в водопад на Львовщине, фото: ГСЧС

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Ракурс

Ученик шестого класса одной из школ Львова сегодня, 2 мая, погиб во время экскурсии на расположенный на юге Львовской области водопад Каменка в национальном природном парке «Скловские Бескиды».

Школьник подошел близко к местному водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил несовместимую с жизнью травму. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Отмечается, что трагедия произошла около 11.55 — мальчик упал в воду и зацепился ногой за корень дерева и, вероятно, захлебнулся. Точные причины гибели ребенка устанавливаются.

На экскурсии находилась группа из 44 детей в сопровождении трех учителей и двух родителей. Мальчик поскользнулся при попытке сделать селфи и упал в воду, сообщает издание Zaxid.net.

55-летний учитель пытался вытащить мальчика из-под воды, но ему это не удалось. Учителя госпитализировали с переохлаждением.

Также госпитализировали 45-летнюю классную руководительницу, которая сопровождала экскурсию. У нее — сердечный приступ.

Директор парка Василий Приндак заявил, что школьник перелез через забор опасного участка в поисках лучшего ракурса.

Там есть и предупредительные таблички, чтобы туда никто не залезал, есть и ограждения, ниже которого нельзя опускаться. Парень перелез его и стал на камень, который очень скользкий и поскользнулся. Ребенок по камню съехал в русло водопада, люди, которые были рядом, не могли туда добраться, — заявил он.

Напомним, в феврале на Херсонщине спасли школьников, дрейфовавших по реке на льдине.

Источник: Zaxid.net