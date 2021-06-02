Переселенцям без реєстрації дозволили отримувати права і реєструвати авто

https://racurs.ua/ua/n155532-pereselencyam-bez-reiestraciyi-dozvolyly-otrymuvaty-prava-i-reiestruvaty-avto.html

Ракурс

Переселенцям з Донбасу, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, дозволили отримувати посвідчення водія і реєструвати та знімати з обліку автомобілі.

Враховуючи те, що наразі зареєструвати місце проживання на тимчасово окупованих територіях України неможливо, зазначені зміни дозволять отримати вказані послуги, просто користуючись довідкою внутрішно переселених осіб, — повідомили у Мінінтеграції.

У відомстві нагадали, що у разі втрати реєстраційного документа на транспортний засіб або непридатності його для користування власник авто чи особа, що користується ним, можуть виїхати з тимчасово окупованої території на підставі копії реєстраційної картки транспортного засобу, яка підтверджує держреєстрацію.

Копію реєстраційної картки громадяни можуть отримати у територіальних сервісних центрах МВС.

Ці зміни стосуються транспортних засобів, що належать до категорій А1, А, В1.