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Ракурс
Переселенцям без реєстрації дозволили отримувати права і реєструвати авто

Переселенцям без реєстрації дозволили отримувати посвідчення водія

2 чер 2021, 16:44
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Переселенцям з Донбасу, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, дозволили отримувати посвідчення водія і реєструвати та знімати з обліку автомобілі.

Враховуючи те, що наразі зареєструвати місце проживання на тимчасово окупованих територіях України неможливо, зазначені зміни дозволять отримати вказані послуги, просто користуючись довідкою внутрішно переселених осіб, — повідомили у Мінінтеграції.

У відомстві нагадали, що у разі втрати реєстраційного документа на транспортний засіб або непридатності його для користування власник авто чи особа, що користується ним, можуть виїхати з тимчасово окупованої території на підставі копії реєстраційної картки транспортного засобу, яка підтверджує держреєстрацію.


Копію реєстраційної картки громадяни можуть отримати у територіальних сервісних центрах МВС.

Ці зміни стосуються транспортних засобів, що належать до категорій А1, А, В1.

Джерело: Ракурс


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