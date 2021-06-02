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Ракурс
Крим. Фото: Слово і діло

Водосховища в Криму зміліли після вихвалянь окупантів про «зняття блокади»

2 чер 2021, 16:46
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Вода в Криму залишається дефіцитом попри заяви російських окупантів про нібито «зняття водної блокади».

Приплив води в кримські водосховища за травень значно зменшився, що послугувало причиною для зниження сумарного запасу води на півострові. Про це повідомляє Кримське управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля.

Приплив води у водосховища природного стоку в травні значно зменшився і в млн куб. м становив:

  • Білогірське — 2.83;
  • Сімферопольське — 0.534;
  • Щасливе — 0.718;
  • Чорноріченське — 2.19.

Унаслідок інтенсивного спрацювання запасів води, що залишилися, загальний сумарний запас води на початок літа становив 79.24 млн куб. м, що на 6.531 млн куб. м менше, ніж місяць тому й на 5.92 млн куб. м менше, ніж рік тому.


Через брак стокоутворюючих опадів після вже третьої малосніжної зими в Криму, повторюється тогорічна ситуація, коли на більшості річок півострова спостерігається низький рівень води, а на більшості річок округів Алушти, Судака і Феодосії зберігається пересихання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода в Криму більше не буде дефіцитом — таку думку висловили російські окупанти. Військові РФ проклали тимчасовий водопровід на анексованому півострові. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що протяжність водопроводу склала 32 кілометри та дозволить покінчити з водною блокадою.

Джерело: Ракурс


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