Водосховища в Криму зміліли після вихвалянь окупантів про «зняття блокади»

Крим. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155533-vodoshovyscha-v-krymu-zmilily-pislya-vyhvalyan-okupantiv-znyattyam-blokady.html

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Вода в Криму залишається дефіцитом попри заяви російських окупантів про нібито «зняття водної блокади».

Приплив води в кримські водосховища за травень значно зменшився, що послугувало причиною для зниження сумарного запасу води на півострові. Про це повідомляє Кримське управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля.

Приплив води у водосховища природного стоку в травні значно зменшився і в млн куб. м становив:

Білогірське — 2.83;

Сімферопольське — 0.534;

Щасливе — 0.718;

Чорноріченське — 2.19.

Унаслідок інтенсивного спрацювання запасів води, що залишилися, загальний сумарний запас води на початок літа становив 79.24 млн куб. м, що на 6.531 млн куб. м менше, ніж місяць тому й на 5.92 млн куб. м менше, ніж рік тому.

Через брак стокоутворюючих опадів після вже третьої малосніжної зими в Криму, повторюється тогорічна ситуація, коли на більшості річок півострова спостерігається низький рівень води, а на більшості річок округів Алушти, Судака і Феодосії зберігається пересихання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода в Криму більше не буде дефіцитом — таку думку висловили російські окупанти. Військові РФ проклали тимчасовий водопровід на анексованому півострові. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що протяжність водопроводу склала 32 кілометри та дозволить покінчити з водною блокадою.