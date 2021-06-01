Пенсии, ПДД и обновление YouTube — что изменится в Украине с 1 июня

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С 1 июня законодательные и нормативные изменения коснутся жизни украинских граждан.

Пенсии пересчитают

В Украине с 1 июня пересчитают пенсии гражданам, но не всем, а только работающим. Пересчет будет сделан автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Выплаты с 1 июня перечислят для граждан, которые после назначения пенсий:

продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа;

получили менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Пересчет касается двух предыдущих месяцев: работающие пенсионеры в июне получат надбавки за май и апрель.

Размер надбавок зависит от размера страхового стажа и зарплаты. Пересчет коснется около 700 тыс. украинских пенсионеров. Как рассказали в Пенсионном фонде, процесс произойдет автоматически.

Еще для 2 млн работающих пенсионеров перерасчет проводят с 1 апреля. Это касается тех, кому пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года.

Коммунальные тарифы

До 30 июня тарифы на электроэнергию для населения должны остаться неизменными. Это означает, что электричество будет стоить так же — 1 грн 68 коп. за кВт/ч. В июне правительство должно решить, что делать дальше: продлить или отменить механизм PSO в сфере электроэнергетики (фактически речь идет о государственном регулировании тарифов). Ранее в министерстве предполагали, что это приведет к резкому росту тарифов. Цена тока для бытовых потребителей могла бы вырасти более чем в два раза (до 3,40 грн за кВт/ч).

А вот действие PSO для производителей тепла завершилось 20 мая. Теперь предприятия, производящие тепло, должны сами заключать договора с поставщиками газа по рыночным ценам. Летом эти изменения будут ощутимы меньше. Они скажутся только на платежках за горячую воду. А вот на новый отопительный сезон следует ожидать серьезных изменений.

Ситуация осложняется тем, что многие предприятия ТКЭ уже имеют огромные долги за газ, который до этого они получали по фиксированной цене.

Что касается цен на сам газ для населения, то годовые тарифы, введенные в мае, остались без изменений (они могут только снижаться).

А вот цены в месячных тарифных планах некоторых компаний, если сравнить с маем и годовыми тарифам, в некоторых компаниях выросли, а в некоторых — уменьшились.

Присоединение к электросетям упростили

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила порядок присоединения к электросетям. Изменения вступают в силу с 1 июня.

Среди ключевых нововведений: введение публичных договоров о присоединении, что сделает невозможным навязывание операторами систем распределения дополнительных условий заказчикам при заключении договора о присоединении. Речь идет об увеличении срока предоставления услуги, изменении условий договора, изменении порядка уплаты стоимости услуги по присоединению.

Операторы обязаны обнародовать редакцию договора как о стандартном, так и о нестандартном присоединении.

Новые правила для водителей

С 1 июня на дорогах Украины будут действовать новые правила для водителей крупногабаритного транспорта. Они коснутся тех, кто ездит на машинах с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Для таких автомобилей вводится сезонное ограничение и будет запрещен проезд по государственным дорогам в дневное время, если температура воздуха поднимется выше 28 градусов.

Исключение сделают только для тех грузовиков, которые перевозят:

животных и птиц;

скоропортящиеся продукты;

опасные грузы или товары, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

YouTube обновляет условия использования

Видеохостинг YouTube (Ютуб) с 1 июня обновляет условия использования, в частности, будет вставлять рекламу во все видеоролики. YouTube отныне может монетизировать любой контент, размещенный на платформе, а также показывать рекламу в видео каналов, не являющихся участниками партнерской программы YouTube.

Также вводятся ограничения по распознаванию лиц.