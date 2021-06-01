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Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»

Строительный кран упал в Черновцах — водителя госпитализировали (ФОТО)

1 июн 2021, 12:49
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В Черновцах сегодня, 1 июня, на строительстве многоэтажки на улице Эрлиха упал башенный кран.

Его 54-летнего водителя госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, он поступил в больницу примерно в 8.30, сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что многоквартирный дом, на стоительстве которого произошел этот инцидент, возводят уже более года. По словам местных жителей, вокруг строительства не было ограждения.

В настоящее время генподрядчик строительства проводит служебное расследование, чтобы установить, почему работники субподрядчика, которому заключили договор на проведение работ, нарушили должностные инструкции.

Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»

Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»

Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»

Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»

Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»

Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»


Напомним, осенью 2019 года во Львове строительный кран упал на супермаркет.

Источник: «Суспільне», Нацполіція


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