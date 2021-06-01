Последствия падения строительного крана в Черновцах, фото: «Чернівецький промінь»

https://racurs.ua/n155449-stroitelnyy-kran-upal-v-chernovcah-voditelya-gospitalizirovali-foto.html

Ракурс

В Черновцах сегодня, 1 июня, на строительстве многоэтажки на улице Эрлиха упал башенный кран.

Его 54-летнего водителя госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, он поступил в больницу примерно в 8.30, сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что многоквартирный дом, на стоительстве которого произошел этот инцидент, возводят уже более года. По словам местных жителей, вокруг строительства не было ограждения.

В настоящее время генподрядчик строительства проводит служебное расследование, чтобы установить, почему работники субподрядчика, которому заключили договор на проведение работ, нарушили должностные инструкции.

Напомним, осенью 2019 года во Львове строительный кран упал на супермаркет.

Источник: «Суспільне», Нацполіція