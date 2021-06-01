Справки о гражданстве СССР раздавали в Днепре. Фото: СБУ

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Сторонники восстановления СССР пытались создать фейковые «народные советы» и «силовые структуры» в Днепропетровской области. Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность незаконной группы.

Местная жительница привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Ее действия координировала российская общественная организация «Верховный Совет СССР». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так называемая «председатель Верховного Совета УССР» раздавала участникам группы справки о гражданстве СССР и агитировала граждан принять участие в псевдовыборах.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании «силового блока» фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского «Международного союза советских офицеров».

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию фейковых «народных советов», компьютерную технику, списки участников группы и переписки с кураторами из РФ.

Против нарушителей закона открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, фейковую ОТО раскрыла СБУ в Кировоградской области — там злоумышленники пытались создать «параллельные» объединенные территориальные общины для дальнейшей дестабилизации общественно-политической ситуации в центральном регионе Украины.