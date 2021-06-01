Довідки про громадянство СРСР роздавали у Дніпрі. Фото: СБУ

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Прихильники відновлення СРСР намагалися створити фейкові «народні ради» та «силові структури» в Дніпропетровській області. Служба безпеки України (СБУ) припинала діяльність незаконної групи.

Місцева мешканка залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. ЇЇ дії координувала російська громадська організація «Верховный Совет СССР». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Так звана «председатель Верховного Совета УССР» роздавала учасникам групи довідки про громадянство СРСР та агітувала громадян взяти участь у псевдовиборах.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні «силового блоку» фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського «Международного союза советских офицеров».

Під час обшуків правоохоронці виявили документацію фейкових «народних рад», комп’ютерну техніку, списки учасників групи та листування з кураторами з РФ.

На порушників закону відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436−1 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині — там зловмисники намагалися створити «паралельні» об'єднані територіальні громади задля подальшої дестабілізації суспільно-політичної ситуації в центральному регіоні України.