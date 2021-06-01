Наслідки падіння будівельного крана в Чернівцях, фото: «Чернівецький промінь»

https://racurs.ua/ua/n155449-budivelnyy-kran-vpav-u-chernivcyah-vodiya-gospitalizuvaly-foto-video.html

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У Чернівцях сьогодні, 1 червня, на будівництві багатоповерхівки на вулиці Ерліха впав баштовий кран.

Його 54-річного водія госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

Обставини інциденту встановлюються.

Постраждалий перебуває у тяжкому стані в реанімації, він поступив до лікарні приблизно о 8.30, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що багатоквартирний будинок, на спорудженні якого стався цей інцидент, будують вже понад рік. За словами місцевих жителів, навколо будівництва не було огородження.

Наразі генпідрядник будівництва проводить службове розслідування, щоб встановити, чому працівники субпідрядника, з яким уклали угоду на проведення робіт, порушили посадові інструкції.

Нагадаємо, восени 2019 року у Львові будівельний кран впав на супермаркет.

Джерело: «Суспільне», Нацполіція