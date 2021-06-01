Пенсії, ПДР і оновлення YouTube — що зміниться в Україні з 1 червня. фото — 24 канал

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Ракурс

З 1 червня законодавчі та нормативні зміни торкнуться життя українців.

Пенсії перерахують

В Україні з 1 червня перерахують пенсії громадянам, але не всім, а тільки працюючим. Перерахунок буде зроблений автоматично, звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Виплати з 1 червня перерахують для громадян, які після призначення пенсій:

продовжували працювати і отримали не менше 24 місяців страхового стажу;

отримали менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менше двох років.

Перерахунок стосується двох попередніх місяців: працюючі пенсіонери в червні отримають надбавки за травень і квітень.

Розмір надбавок залежить від розміру страхового стажу і зарплати. Перерахунок торкнеться близько 700 тис. українських пенсіонерів. Як розповіли в Пенсійному фонді, процес відбудеться автоматично й пенсіонерам не потрібно нікуди звертатися.

Ще для 2 млн працюючих пенсіонерів перерахунок проводять з 1 квітня. Це стосується тих, кому пенсія була призначена або перерахована до 1 квітня 2019 року.

Комунальні тарифи

До 30 червня тарифи на електроенергію для населення мають залишитися незмінними. Це означає, що електрика коштуватиме так само — 1 грн 68 коп. за кВт/год. У червні уряд має вирішити, що робити далі: подовжувати чи скасувати механізм PSO у сфері електроенергетики (фактично йдеться про державне регулювання тарифів). Раніше у міністерстві передбачали, що це призведе до різкого зростання тарифів. Ціна струму для побутових споживачів могла б зрости у понад два рази (до 3,40 грн за кВт/год).

А от дія PSO для виробників тепла завершилася з 20 травня. Тепер підприємства, що виробляють тепло, мають самі укладати договори із постачальниками газу за ринковими цінами. Влітку ці зміни будуть відчутні менше. Вони позначаться лише на платіжках за гарячу воду. А от на новий опалювальний сезон варто очікувати серйозних змін.

Ситуація ускладнюється тим, що багато підприємств ТКЕ вже мають величезні борги за газ, який до цього вони отримували за фіксованою ціною.

Що ж до цін на сам газ для населення, то річні тарифи, запроваджені у травні, залишилися без змін (вони можуть лише знижуватися).

А от ціни у місячних тарифних планах деяких компаній, якщо порівняти із травнем та річними тарифами, в деяких компаніях зросли, а в деяких — зменшилися.

Приєднання до електромереж спростили

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила порядок приєднання до електромереж. Зміни набувають чинності з 1 червня.

Серед ключових нововведень: запровадження публічних договорів про приєднання, що унеможливить нав’язування операторами систем розподілу додаткових умов замовникам при укладанні договору про приєднання. Йдеться про збільшення строку надання послуги, зміну умов договору, зміну порядку сплати вартості послуги з приєднання.

Оператори зобов’язаний оприлюднити редакцію договору як про стандартне, так і про нестандартне приєднання.

Нові правила для водіїв

З 1 червня на дорогах України діятимуть нові правила для водіїв великогабаритного транспорту. Вони торкнуться тих, хто їздить на машинах з фактичною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Для таких автомобілів вводиться сезонне обмеження і буде заборонений проїзд по державних дорогах в денний час, якщо температура повітря підніметься вище +28 градусів.

Виняток зроблять тільки для тих вантажівок, які перевозять:

тварин і птахів; швидкопсувні продукти;

небезпечні вантажі або товари, які пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

YouTube оновлює умови використання

Відеохостинг YouTube (Ютуб) із 1 червня оновлює умови використання, зокрема, буде вставляти рекламу в усі відеоролики. YouTube віднині може монетизувати будь-який контент, розміщений на платформі, а також показувати рекламу у відео з каналів, які не є учасниками партнерської програми YouTube.

Також запроваджуються обмеження стосовно розпізнавання облич.