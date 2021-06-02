Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Укрпошта» продовжить доставляти пенсії, фото: «Слово і Діло»

Примусове переведення пенсій на картки скасував уряд

2 чер 2021, 16:58
999

Примусового переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня не буде.

«Укрпошта» продовжить доставляти пенсії щонайменше до 1 січня 2023 року. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Примусове переведення пенсій на картки передбачала урядова постанова № 277 від 29 березня 2021 року. Це рішення було скасоване постановою Кабміну № 546 від 26 травня.

В «Укрпошті зазначають, що основна причина відтермінування відповідної ініціативи — неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень.

Наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, — наголошують у держкомпанії. — В той час як «Укрпошта» покриває 100% населених пунктів.


Зазначається, що заявку до Пенсійного фонду про зміну способу отримання пенсії можна подати особисто або відправити пакет документів поштою.

Нагадаємо, у 2021 році Кабмін планує розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів