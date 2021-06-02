Примусове переведення пенсій на картки скасував уряд

«Укрпошта» продовжить доставляти пенсії, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n155535-prymusove-perevedennya-pensiy-na-kartky-skasuvav-uryad.html

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Примусового переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня не буде.

«Укрпошта» продовжить доставляти пенсії щонайменше до 1 січня 2023 року. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Примусове переведення пенсій на картки передбачала урядова постанова № 277 від 29 березня 2021 року. Це рішення було скасоване постановою Кабміну № 546 від 26 травня.

В «Укрпошті зазначають, що основна причина відтермінування відповідної ініціативи — неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень.

Наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, — наголошують у держкомпанії. — В той час як «Укрпошта» покриває 100% населених пунктів.



Зазначається, що заявку до Пенсійного фонду про зміну способу отримання пенсії можна подати особисто або відправити пакет документів поштою.

Нагадаємо, у 2021 році Кабмін планує розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.