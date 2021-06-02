На Львівщині стався зсув гірської дороги, фото: Роман Думич

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Зсув частини гірської дороги Боберка — Бориня, яку почали ремонтувати ще минулого року, стався на Львівщині.

Інцидент стався у селі Нижня Яблунька. Про це вчора, 1 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Самбірської райради Роман Думич.

Обвалилися приблизно 1,5 м дороги. За словами депутата, причиною зсуву могли стати тривалі дощі.

Думич зазначає, що в найближчі дні очікується тривалий дощовий період, тож можливий зсув і решти частини асфальту на цій ділянці, що призведе до повної ізоляції трьох сіл із загальним населенням близько 7 тис. осіб — Великої Яблуньки, Шандаровець та Боберки.

Велика загроза, що в ці села не проїдуть екстрені медична та пожежна служби, громадський транспорт, а також не доставлять товарів першої необхідності, адже це єдиний шлях і об’їзду організувати не має можливості, — наголошує депутат.

У Львівській облдержадміністрації в коментарі виданню ZAXID.NET заявили, що ця ділянка дороги ще не здана в експлуатацію, проте після обвалу проект її ремонту відкоригують.

Це незавершений ремонт. Дорогу продовжують ремонтувати ще з минулого року. Торік тут проклали вирівнюючий шар асфальту, який і обвалився. Це гірська дорога, тут складна геологія, тож після цього інциденту будемо коригувати проект, — розповів заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Нагадаємо, у червні 2020 року у Карпатах зсув ґрунту «поглинув» дорогу.

Джерело: ZAXID.NET