Закон про олігархів вніс до Ради Зеленський

Володимир Зеленський, фото: Михайло Палінчак

https://racurs.ua/ua/n155539-zakon-pro-oligarhiv-vnis-do-rady-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 2 червня, вніс до Верховної Ради проект закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Наразі законопроект перебуває на розгляді керівництва. Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Ради.

Законопроект подано як невідкладний.

Текст законопроекту наразі відсутній.

Нагадаємо, наприкінці травня українські ЗМІ опублікували «злитий» текст законопроекту про олігархів. В Офісі президента у відповідь заявили, що цей текст є нічим більшим ніж «чиїмись фантазіями» і додали, що фінальний варіант документу може змінитися після всіх етапів законодавчої роботи.