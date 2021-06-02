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Владимир Зеленский подал законопроект об олигархах, фото: Юридическая клиника НЮУ им. Ярослава Мудрого

Основную «фишку» законопроекта об олигархах назвал нардеп

2 июн 2021, 19:38
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Народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, как в представленном сегодня, 2 июня, в Верховную Раду президентском законопроекте «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» будут определять, кто является олигархом.

По словам нардепа, лицо будут признавать олигархом по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом Железняк сообщил в своем Teelgram-канале, ссылаясь на информированные источники.

Главная фишка закона об «олигархах»: государство признает олигарха «олигархом» по решению … СНБО, — отметил депутат.

Также об этом сообщает издание LB.UA со ссылкой на собственные источники.


Решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, — цитирует издание текст законопроекта.

Напомним, так называемый законопроект об олигархах президент Украины Владимир Зеленский подал 2 июня как неотложный. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.


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