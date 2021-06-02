Аптекам запретят продавать лекарства детям

Депутаты поддержали законопроекты, регулирующие продажу лекарств детям, фото:

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Народные депутаты приняли за основу законопроекты № 5122 и № 5123−1, регулирующие продажу лекарств детям.

В частности, авторы законопроектов предлагают запретить реализацию лекарственных средств детям до 14 лет.

Если фармацевт будет сомневаться в возрасте покупателя, он сможет потребовать предъявить документы, подтверждающие личность.

За нарушение данного запрета будет предусмотрена административная ответственность.

В случае, если в аптеке продадут лекарства без рецепта (если продажа предусмотрена только по рецепту) или продадут любые лекарственные средства детям до 14 лет, штраф составит от 102 до 425 грн. Если же в течение года продажа будет осуществлена повторно, то размер штрафа вырастет до 425−1190 грн.

Таким образом народные депутаты планируют бороться с волной подростковых самоубийств, прокатившихся волной по Украине весной 2021 года.