Тиранозавр – один із найвідоміших видів динозаврів

https://racurs.ua/ua/n155546-bilshe-nij-ochikuvalosya-sylu-ukusu-molodogo-tyranozavra-vymiryaly-ucheni.html

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Тиранозавр — один з найвідоміших видів хижих динозаврів, зокрема завдяки своїй гігантським щелепам з численними гострими зубами. Тиранозавр мав найбільшу силу укусу серед динозаврів і одну з найбільших серед всіх тварин. Його зуби могли прокусити тверду кістку.

Вже досить багато відомо про дорослих тиранозаврів, вік яких становив 30−40 років. Учені з Каліфорнійського університету США виміряли, яку силу укусу мав 13-річний «підліток», повідомляє видання Phys.org.

Це вдалося зробити завдяки виявленим кісткам динозаврів, на яких були сліди зубів від неповнолітнього тиранозавра. Зуби в неповнолітніх та дорослих тиранозаврів дещо відрізнялися:

у неповнолітніх тиранозаврів були овальні в поперечному перерізі зуби — більш схожі на ножі, імовірно, щоб вирізати і розривати плоть;

дорослі тиранозаври мали зуби з круглими перерізами — більше схожі на штирі, щоб подрібнювати кістки.

Учені виготовили копію зубів 13-річного тиранозавра і встановили їх на механічну випробувальну раму, яка зазвичай використовується в машинобудуванні та матеріалознавстві, і спробували розколоти кістку корови.

Дослідження показало, що сила укусу молодого тиранозавра становила до 5 тис. 641 ньютона — десь між силою щелепи гієни і крокодила.

Силою укусу дорослого тиранозавра є значно більшою — близько 35 тис. ньютонів.

Для порівняння, сила укусу людини є досить незначною — всього 300 ньютонів.

Попередні оцінки сили укусу молодих тиранозаврів, які ґрунтувалися на реконструкції щелепних м’язів або математичному зменшенні сили укусу дорослих особин, були значно меншими — майже 4 тис. ньютонів.

Точне встановлення цього показника важливе для палеонтологів, оскільки дозволяє краще зрозуміти екосистему, в якій жили динозаври.

Якщо сила укусу досягає майже 6 тис. ньютонів, це ставить їх в дещо іншу вагову категорію, — наголошують дослідники. — Уточнивши наші оцінки сили укусу молодих особин, ми зможемо більш чітко визначити їх місце в харчовій мережі і подумати про те, що вони, можливо, відігравали роль хижаків, відмінних від своїх більших дорослих батьків.



Нагадаємо, учені нещодавно відтворили ходу тиранозавра.

Джерело: Phys.org