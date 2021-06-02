У певних регіонах України 3 червня очікуються значні дощі, фото:

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Погода в Україні 3 червня формуватиметься під впливом циклона, який зумовлюватиме нестійку, дощову погоду та можливі грози у південних, східних та центральних (крім Вінницької) областях. Вночі у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях — значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

На решті території переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 3 червня передбачає мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°, вдень — +18…+21°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с, вночі місцями пориви 15−18 м/с.

Погода у Львові також буде без істотних опадів, але вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7…+9°, вдень — +17…+19°. У гірських районах Львівщини вночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту 0…-2°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами протягом доби, можливі грози. Термометри вночі покажуть +10…+12°, вдень — +17…+19°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощами та можливими грозами протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +10…+12°, вдень — +13…+15°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 3 червня буде з дощами протягом доби, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря +11…+13° вночі та +15…+17° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без істотних опадів. Очікується температура повітря +7…+9° вночі та +18…+20° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 3 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.