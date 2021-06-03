Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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Ракурс

Погода в Карпатах на початку літа не радує — у горах досі лежить сніг, а стовпчики термометрів вказують на мороз.

У четвер, 3 червня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, лежить сніг. Вітер фіксується східний зі швидкістю 15 м/с. Температура повітря 1° морозу. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Сьогодні, 3 червня, в Україні значно похолодало. За інформацією українського Гідрометцентру температура повітря вдень буде коливатись від 15° до 20°. Прохолодніше буде в Дніпропетровській області — вдень 13°-15° вище нуля. Також холодно буде у Херсонській області — 13°-16° вище нуля. Крім того, синоптики обіцяють у грозові дощі у східних, південних та частково центральних областях.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 3 червня погода в Україні формуватиметься під впливом циклона, який зумовлюватиме нестійку, дощову погоду та можливі грози у південних, східних та центральних (крім Вінницької) областях.