У Раді займуться криміналізацією контрабанди і кризою в Білорусі

https://racurs.ua/ua/n155552-u-radi-zaymutsya-kryminalizaciieu-kontrabandy-i-kryzou-v-bilorusi-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер, 3 червня, розгляне проект постанови зі зверненням у зв’язку з примусовою посадкою літака в Мінську з Романом Протасевичем.

У порядку денному Ради зазначено, що це питання розглянуть на початку засідання, згодом у парламенті сьогодні заслухають звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.

Є у порядку денному і проект постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення у другому читанні змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Також народні обранці будуть розглядати низку документів, серед яких у першому читанні буде проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Крім того, нардепи займуться законопроектом № 3986. Це проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки. 2 червня біля парламенту з цього приводу протестували вірячи і церковники УПЙ Московського патріархату.

Є в порядку денному й проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму.

«Ракурс» повідомляв, що 2 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про олігархів.