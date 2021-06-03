Критерії, реєстр і контакти олігархів — про що новий закон Зеленського, фото — Схеми

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№ 5599). З’явився текст цього документу.

Як виявилося, закон стане чинним через півроку після його прийняття і запроваджується терміном на 10 років. У законі про олігархів пояснюється, хто такий бенефеціар, засіб масової інфомації, контролер, пов’язана особа.

Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Критерії олігарха

Для того, щоб фізособу визнали олігархом, вона повинно відповідати хоча б трьом з чотирьох наступних критеріїв:

брати участь у політичному житті;

мати значний вплив на ЗМІ (в тому числі інтернет-ЗМІ);

бути бенефіціаром або контролювати природну монополію або бізнес, що займає монопольне становище на одному з ринків протягом мінімум року;

загальна вартість активів перевищує 2,19 млрд грн або близько 80 млн дол.

Реєстр олігархів

Крім того, передбачається створення реєстру олігархів, який буде доступний на сайті РНБО. Особам, які включені до реєстру, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

зобов’язання подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішення про виключення особи з реєстру олігархів може бути також прийняте РНБО на підставі заяви особи, включеної в реєстр, та поданих нею документів, відомостей, які підтверджують відсутність у неї ознак, вказаних у частині першій цієї статті.

Спілкування офіційних осіб з олігархами

У разі, якщо президент, члени Кабміну, депутати ВР, голови місцевих держадміністрацій, начальники правоохоронних органів, чиновники категорії «А», керівництво Нацбанку, Антимонопольного комітету тощо вступлять в контакт з олігархом (або його представником), вони будуть зобов’язані не пізніше наступного дня подати «декларацію про контакт».

Контактом буде вважатися будь-яка зустріч або розмова, в тому числі в режимі онлайн. У декларації про контакт треба буде повідомити дату і місце зустрічі або розмови, їх короткий зміст.

Декларації будуть публічними. Якщо контакт відбудеться на судових засіданнях або офіційних заходах, які транслюються в прямому ефірі або ініційовані державними органами, то декларацію можна буде не подавати.

Як позбавитися статусу олігарха

Фізособу можуть виключити зі списку олігархів, якщо вона буде підпадати менше ніж під три критерії, визначених цим законопроектом.

При цьому, якщо після прийняття законопроекту, але до його вступу в силу, олігарх продасть належне йому ЗМІ особі з «небездоганною репутацією», то його все одно будуть розцінювати як того, хто впливає на це ЗМІ.

«Небездоганною репутацією» буде вважатися наявність судимості, потрапляння в українські або міжнародні санкційні списки, заборгованість по сплаті податків, покупка ЗМІ (або намір купити) за ціною набагато нижчою за ринкову або за кошти незрозуміло походження, систематичне порушення законодавства.