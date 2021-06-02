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Ракурс
У світі щороку 3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда

3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда

2 чер 2021, 22:59
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3 червня щороку відзначають Всесвітній день велосипеда. Це свято було запроваджене ООН у 2018 році за ініціативою професора соціології в коледжі Монтгомері (штат Меріленд, США) Лешека Сібільського та його студентів, яких підтримали 56 країн світу. Воно підтверджує унікальність, давню історію і багатофункціональність велосипеда,

Велосипед експлуатують на протязі вже двох століть. Це простий, доступний, надійний та екологічний вид транспорту.

Сьогодні велосипеди також асоціюються зі здоровим способом життя.

Православна церква 3 червня вшановує рівноапостольного римського імператора Костянтина і його матір царицю Олену.

За часів правління Костянтина було покладало край тривалим гонінням християнства у Римський імперії, на території якої було проголошено релігійну терпимість.


У народі цього дня відзначали Оленин день. До цього дня закінчували посів хлібів і починали сіяти льон, коноплі, пізню пшеницю, овес та гречку.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня йде дощ, осінь буде непогожа;
  • якщо цього дня добре горобина квітне — варто очікувати на хороший урожай льону;
  • дощ чи град цього дня віщує сніг на початку грудня;
  • якщо увечері цвіркуни скрекочуть без зупинки — варто очікувати на хорошу погоду.

Джерело: Ракурс


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