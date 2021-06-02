3 червня відзначають Всесвітній день велосипедаhttps://racurs.ua/ua/n155548-3-chervnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-velosypeda.htmlРакурс
3 червня щороку відзначають Всесвітній день велосипеда. Це свято було запроваджене ООН у 2018 році за ініціативою професора соціології в коледжі Монтгомері (штат Меріленд, США) Лешека Сібільського та його студентів, яких підтримали 56 країн світу. Воно підтверджує унікальність, давню історію і багатофункціональність велосипеда,
Велосипед експлуатують на протязі вже двох століть. Це простий, доступний, надійний та екологічний вид транспорту.
Сьогодні велосипеди також асоціюються зі здоровим способом життя.
Православна церква 3 червня вшановує рівноапостольного римського імператора Костянтина і його матір царицю Олену.
За часів правління Костянтина було покладало край тривалим гонінням християнства у Римський імперії, на території якої було проголошено релігійну терпимість.
У народі цього дня відзначали Оленин день. До цього дня закінчували посів хлібів і починали сіяти льон, коноплі, пізню пшеницю, овес та гречку.
Народні прикмети:
- якщо цього дня йде дощ, осінь буде непогожа;
- якщо цього дня добре горобина квітне — варто очікувати на хороший урожай льону;
- дощ чи град цього дня віщує сніг на початку грудня;
- якщо увечері цвіркуни скрекочуть без зупинки — варто очікувати на хорошу погоду.