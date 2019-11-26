Володимир Зеленський сьогодні отримав несподіваний подарунок, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129989-bogynya-stobu-socmereji-vidreaguvaly-na-podarovanyy-zelenskomu-v-estoniyi-velosyped-foto.html

Ракурс

У соцмережах активно реагують на несподіваний сьогоднішній подарунок, який президент України Володимир Зеленський отримав під час візиту до Естонії.

Там президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала йому, серед іншого, іменний велосипед.

Користувачі соцмереж відразу побачили в цьому алюзію на популярну роль Зеленського в серіалі «Слуга народу», кожна серія котрого розпочинається із заставки, на якій президент Василь Голобородько їде на велосипеді на роботу на Банкову.

Однак в реальному житті Зеленський на роботу на велосипеді не їздить, стверджуючи, що це небезпечно.

Також в інтернеті високо оцінили почуття гумору Кальюлайд.

Крім того, користувачів інтернету цікавить, чи варто Зеленському очікувати подарунків, пов’язаних з відомим номером «95 кварталу» з його участю.

Дехто побачив у цьому асоціації з подарунком, зробленим президентом Польщі Броніславом Коморовським у 2011 році тодішньому президенту України Віктору Януковичу. Янукович, відомий любитель коней, тоді отримав двох скакунів породи гуцульська.

Дарували Януковичуй й велосипед. У 2010 році учасники руху «Стоп цензурі!» подарували йому на День народження велосипед «Україна» вартістю 550 грн та з гарантією на один рік.

Нагадаємо, на рамі подарованого Зеленському велосипеда виведено напис «Президенту України, містеру Володимиру Зеленському» та розміщено державні прапори України й Естонії.