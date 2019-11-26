Продукти з великою кількістю жиру розвивають рак товстої кишки - вчені, фото: pixabay

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Рак товстої кишки розвивається через вживання великої кількості продуктів з високим вмістом жиру.

Наукові співробітники Ратгерського університету в США провели дослідження. Дані опубліковані на порталі EurekAlert!

Експерти відзначають, що два гени HNF4A і HNF4G присутні в стовбурових клітинах кишечника. Вони можуть спровокувати розвиток раку товстої кишки. Також забезпечують правильне функціонування слизової оболонки кишечника.

Ця генетична структура забезпечує стовбурові клітини енергією. У харчовому раціоні з великою кількістю жиру стовбурові клітини збільшуються. Це підвищує ризик розвитку пухлин. Надалі американські вчені запланували провести додаткові дослідження.

Експерти радять дотримуватися здорового харчування. На їхню думку, цей спосіб є одним з ефективних способів профілактики онкологічних захворювань.

Раніше вчені назвали бактеріальні інфекції справжньою причиною розвитку раку. Було оголошено, що взаємодія між бактеріями і глікопротеїном MUC1 здатна стати причиною розвитку ракових захворювань.