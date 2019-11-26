Продукты с большим количеством жира развивают рак толстой кишки – ученые, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129988-produkty-s-bolshim-kolichestvom-jira-razvivaut-rak-tolstoy-kishki-uchenye.html

Ракурс

Рак толстой кишки развивается из-за употребления большого количества продуктов с высоким содержанием жира.

Научные сотрудники Ратгерского университета в США провели исследования. Данные опубликованы на портале EurekAlert!

Эксперты отмечают, что два гена HNF4A и HNF4G, присутствующие в стволовых клетках кишечника, могут спровоцировать развитие рака толстой кишки. Они обеспечивают правильное функционирование слизистой оболочки кишечника.

Эта генетическая структура обеспечивает стволовые клетки энергией. В пищевом рационе с большим количеством жира стволовые клетки увеличиваются. Это повышает риск развития опухолей. В дальнейшем американские ученые запланировали провести дополнительные исследования.

Эксперты советуют придерживаться здорового питания. По их мнению, этот способ является одним из эффективных способов профилактики онкологических заболеваний.

Ранее ученые назвали бактериальные инфекции истинной причиной развития рака. Было объявлено, что взаимодействие между бактериями и гликопротеином MUC1 способно стать причиной развития раковых заболеваний.