Владимир Зеленский сегодня получил неожиданный подарок, фото: социальные сети

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Ракурс

В соцсетях активно реагируют на неожиданный сегодняшний подарок, который президент Украины Владимир Зеленский получил во время визита в Эстонию.

Там президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила ему, среди прочего, именной велосипед.

Пользователи соцсетей сразу увидели в этом аллюзию на популярную роль Зеленского в сериале «Слуга народа», каждая серия которого начинается с заставки, на которой президент Василий Голобородько едет на велосипеде на работу на Банковую.

Однако в реальной жизни Зеленский на работу на велосипеде не ездит, утверждая, что это опасно.

Также в интернете высоко оценили чувство юмора Кальюлайд.

Кроме того, пользователей интернета интересует, стоит ли Зеленскому ожидать подарков, связанных с известным номером «95 квартала» с его участием.

Некоторые увидели в этом ассоциации с подарком, сделанным президентом Польши Брониславом Коморовским в 2011 году тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу. Янукович, известный любитель лошадей, тогда получил двух скакунов породы гуцульская.

Дарили ему и велосипед. В 2010 году участники движения «Стоп цензуре!» ​​подарили Януковичу на День рождения велосипед «Украина» стоимостью 550 грн и с гарантией на один год.

Напомним, на раме подаренного Зеленскому велосипеда выведена надпись «Президенту Украины, мистеру Владимиру Зеленскому» и размещены государственные флаги Украины и Эстонии.