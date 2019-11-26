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Владимир Зеленский сегодня получил неожиданный подарок, фото: социальные сети
«Богиня стеба»: соцсети отреагировали на подаренный Зеленскому в Эстонии велосипед (ФОТО)https://racurs.ua/n129989-boginya-steba-socseti-otreagirovali-na-podarennyy-zelenskomu-v-estonii-velosiped-foto.htmlРакурс
В соцсетях активно реагируют на неожиданный сегодняшний подарок, который президент Украины Владимир Зеленский получил во время визита в Эстонию.
Там президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила ему, среди прочего, именной велосипед.
Пользователи соцсетей сразу увидели в этом аллюзию на популярную роль Зеленского в сериале «Слуга народа», каждая серия которого начинается с заставки, на которой президент Василий Голобородько едет на велосипеде на работу на Банковую.
Однако в реальной жизни Зеленский на работу на велосипеде не ездит, утверждая, что это опасно.
Также в интернете высоко оценили чувство юмора Кальюлайд.
Кроме того, пользователей интернета интересует, стоит ли Зеленскому ожидать подарков, связанных с известным номером «95 квартала» с его участием.
Некоторые увидели в этом ассоциации с подарком, сделанным президентом Польши Брониславом Коморовским в 2011 году тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу. Янукович, известный любитель лошадей, тогда получил двух скакунов породы гуцульская.
Дарили ему и велосипед. В 2010 году участники движения «Стоп цензуре!» подарили Януковичу на День рождения велосипед «Украина» стоимостью 550 грн и с гарантией на один год.
Напомним, на раме подаренного Зеленскому велосипеда выведена надпись «Президенту Украины, мистеру Владимиру Зеленскому» и размещены государственные флаги Украины и Эстонии.
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