В мире ежегодно 3 июня отмечают Всемирный день велосипеда, фото:

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Ракурс

3 июня ежегодно отмечается Всемирный день велосипеда. Этот праздник был введен ООН в 2018 году по инициативе профессора социологии в колледже Монтгомери (штат Мэриленд, США) Лешека Сибильского и его студентов, которых поддержали 56 стран мира. Оно подтверждает уникальность, древнюю историю и многофункциональность велосипеда,

Велосипед эксплуатируют на протяжении уже двух столетий. Это простой, доступный, надежный и экологичный вид транспорта.

Сегодня велосипеды также ассоциируются со здоровым образом жизни.

Православная церковь 3 июня чтит равноапостольного римского императора Константина и его матерь царицу Елену.

Во времена правления Константина был положен конец долгим гонениям христианства в Римской империи, на территории которой была провозглашена религиозную терпимость.

В народе этот день отмечали Еленин день. До этого дня заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен, коноплю, позднюю пшеницу, овес и гречиху.

Народные приметы: