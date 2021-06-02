3 июня отмечают Всемирный день велосипедаhttps://racurs.ua/n155548-3-iunya-otmechaut-vsemirnyy-den-velosipeda.htmlРакурс
3 июня ежегодно отмечается Всемирный день велосипеда. Этот праздник был введен ООН в 2018 году по инициативе профессора социологии в колледже Монтгомери (штат Мэриленд, США) Лешека Сибильского и его студентов, которых поддержали 56 стран мира. Оно подтверждает уникальность, древнюю историю и многофункциональность велосипеда,
Велосипед эксплуатируют на протяжении уже двух столетий. Это простой, доступный, надежный и экологичный вид транспорта.
Сегодня велосипеды также ассоциируются со здоровым образом жизни.
Православная церковь 3 июня чтит равноапостольного римского императора Константина и его матерь царицу Елену.
Во времена правления Константина был положен конец долгим гонениям христианства в Римской империи, на территории которой была провозглашена религиозную терпимость.
В народе этот день отмечали Еленин день. До этого дня заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен, коноплю, позднюю пшеницу, овес и гречиху.
Народные приметы:
- если в этот день идет дождь, осень будет ненастная;
- если в этот день хорошо рябина цветет — стоит ожидать хороший урожай льна;
- дождь или град в этот день предвещает снег в начале декабря;
- если вечером сверчки стрекочут без остановки — стоит ожидать хорошую погоду.