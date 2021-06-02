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В мире ежегодно 3 июня отмечают Всемирный день велосипеда, фото:

3 июня отмечают Всемирный день велосипеда

2 июн 2021, 22:59
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3 июня ежегодно отмечается Всемирный день велосипеда. Этот праздник был введен ООН в 2018 году по инициативе профессора социологии в колледже Монтгомери (штат Мэриленд, США) Лешека Сибильского и его студентов, которых поддержали 56 стран мира. Оно подтверждает уникальность, древнюю историю и многофункциональность велосипеда,

Велосипед эксплуатируют на протяжении уже двух столетий. Это простой, доступный, надежный и экологичный вид транспорта.

Сегодня велосипеды также ассоциируются со здоровым образом жизни.

Православная церковь 3 июня чтит равноапостольного римского императора Константина и его матерь царицу Елену.

Во времена правления Константина был положен конец долгим гонениям христианства в Римской империи, на территории которой была провозглашена религиозную терпимость.


В народе этот день отмечали Еленин день. До этого дня заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен, коноплю, позднюю пшеницу, овес и гречиху.

Народные приметы:

  • если в этот день идет дождь, осень будет ненастная;
  • если в этот день хорошо рябина цветет — стоит ожидать хороший урожай льна;
  • дождь или град в этот день предвещает снег в начале декабря;
  • если вечером сверчки стрекочут без остановки — стоит ожидать хорошую погоду.

Источник: Ракурс


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