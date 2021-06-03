Критерии, реестр и контакты олигархов — о чем новый закон Зеленского, фото — Схемы

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599). Появился текст этого документа.

Как оказалось, закон вступит в силу через полгода после его принятия и вводится сроком на 10 лет. В законе об олигархах объясняется, кто такой бенефециар, средство массовой инфомации, контроллер, связанное лицо.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Критерии олигарха

Для того, чтобы физлицо признали олигархом, оно должна соответствовать хотя бы трем из четырех следующих критериев:

участвовать в политической жизни;

иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ);

быть бенефициаром или контролировать естественную монополию или бизнес, занимать монопольное положение на одном из рынков в течение одного года;

общая стоимость активов должна превышать 2,19 млрд грн или около 80 млн долл.

Реестр олигархов

Кроме того, предполагается создание реестра олигархов, который будет доступен на сайте СНБО. Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Решение об исключении лица из реестра олигархов может быть также принято СНБО на основании заявления лица, включенного в реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у нее признаков олигарха.

Общение официальных лиц с олигархами

В случае, если президент, члены Кабмина, депутаты ВР, главы местных госадминистраций, начальники правоохранительных органов, чиновники категории «А», руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета и т.д. вступят в контакт с олигархом (или его представителем), они будут обязаны на следующий день подать «декларацию о контакте».

Контактом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание.

Декларации будут публичными. Если контакт состоится в судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированные государственными органами, то декларацию можно будет не подавать.

Как избавиться статуса олигарха

Физлицо могут исключить из списка олигархов, если оно будет подпадать меньше чем под три критерия, определенных законопроектом.

При этом, если после принятия законопроекта, но до его вступления в силу, олигарх продаст принадлежащее ему СМИ гражданину с «небезупречной репутацией», то его все равно будут расценивать как того, кто влияет на это СМИ.

«Небезупречной репутацией» будет считаться наличие судимости, попадание в украинские или международные санкционные списки, задолженность по уплате налогов, покупку СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или за средства непонятного происхождения, систематическое нарушение законодательства.