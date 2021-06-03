Справу Януковича про захоплення влади восени 2010 року розслідуватимуть заочно, фото — УП

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Справу Віктора Януковича, четвертого президента України, розслідуватимуть заочно. Йдеться про провадження щодо захоплення Януковичем влади восени 2010 року.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні — жовтні 2010 року екс-президентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень. Справу відкрили 6 березня 2014 року.

Слідчі переконують, що восени 2010 року Янукович домігся від парламенту в неконституційний спосіб повернення до дії вимог Конституції України від 28 червня 1996 року. При цьому 8 грудня 2004 року закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року" змінив Основний Закон. Янукович вирішив згодом незаконно збільшити обсяг своїх владних повноважень як президента України.

За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича. Кримінальне провадження відкрили за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності.

У травні генпрокурор Венедіктова повідомляла, що Російська Федерація відмовилася екстрадувати президента-втікача Януковича, який переховується в Росії, за відповідним запитом Києва.

Вона розповіла, що Печерський суд Києва заочно взяв під варту екс-президента в справі про узурпацію влади ще минулого травня. У той час Офіс генпрокурора отримав можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Росії, одна за рік його так і не було екстрадовано.