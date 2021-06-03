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Ракурс
Економічний прогноз на найближчі три роки озвучив Шмигаль

Економічний прогноз на найближчі три роки озвучив Шмигаль

3 чер 2021, 09:18
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Прем'єр Денис Шмигаль озвучив економічний прогноз на найближчі три роки. Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України та бюджетну декларацію на 2022−2024 роки. Наводимо основні положення документів:

  • щорічне зростання зарплат на 8−10% з урахуванням інфляції.
  • курс долара — 28−29 грн.
  • держборг планується зменшити до рівня менше 50% ВВП.
  • дефіцит бюджету скоротиться майже в 2 рази і повернеться до планових 3% з 2023 року.
  • інфляція повернеться до рівня 5% в 2023 році, а у 2022 — 6,2%.

Шмигаль обіцяє, що завдяки реформам вже в 2023 року Україна зможе вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично в 5% щорічно.


Прем'єр-міністр повідомив у своїх соцмережах, що Україна доєдналася до більш ніж 100 країн світу, які впроваджують середньострокове бюджетне планування.

Уряд затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022−2024 роки та бюджетну декларацію на 2022−2024 роки. У цих документах громадяни зможуть побачити в перспективі трьох років, на що саме витратять сплачені ними податки.

Джерело: Ракурс


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