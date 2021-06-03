Економічний прогноз на найближчі три роки озвучив Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n155550-ekonomichnyy-prognoz-na-nayblyjchi-try-roky-ozvuchyv-shmygal.html

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Прем'єр Денис Шмигаль озвучив економічний прогноз на найближчі три роки. Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України та бюджетну декларацію на 2022−2024 роки. Наводимо основні положення документів:

щорічне зростання зарплат на 8−10% з урахуванням інфляції.

курс долара — 28−29 грн.

держборг планується зменшити до рівня менше 50% ВВП.

дефіцит бюджету скоротиться майже в 2 рази і повернеться до планових 3% з 2023 року.

інфляція повернеться до рівня 5% в 2023 році, а у 2022 — 6,2%.

Шмигаль обіцяє, що завдяки реформам вже в 2023 року Україна зможе вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично в 5% щорічно.

Прем'єр-міністр повідомив у своїх соцмережах, що Україна доєдналася до більш ніж 100 країн світу, які впроваджують середньострокове бюджетне планування.

Уряд затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022−2024 роки та бюджетну декларацію на 2022−2024 роки. У цих документах громадяни зможуть побачити в перспективі трьох років, на що саме витратять сплачені ними податки.