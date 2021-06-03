Экономический прогноз на ближайшие три года озвучил Шмыгаль

https://racurs.ua/n155550-ekonomicheskiy-prognoz-na-blijayshie-tri-goda-ozvuchil-shmygal.html

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Премьер Денис Шмыгаль озвучил экономический прогноз на ближайшие три года. Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития Украины и бюджетную декларацию на 2022−2024 годы. Приводим основные положения документов:

ежегодный рост зарплат на 8−10% с учетом инфляции;

курс доллара — 28−29 грн;

госдолг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП;

дефицит бюджета сократится почти в два раза и вернется к плановым 3% с 2023 года;

инфляция вернется на уровень 5% в 2023 году, а в 2022 — 6,2%.

Шмыгаль обещает, что благодаря реформам уже в 2023 году Украина сможет выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5% ежегодно.

Премьер-министр сообщил в своих соцсетях, что Украина присоединилась к более чем 100 стран мира, которые внедряют среднесрочное бюджетное планирование.

Правительство утвердило прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы и бюджетную декларацию на 2022−2024 годы. В этих документах граждане смогут увидеть в перспективе трех лет, на что именно потратят уплаченные ими налоги.