Дело о захвате власти Януковичем в 2010 году будут расследовать заочно

Дело о захвате власти Януковичем в 2010 году расследовать заочно, фото — УП

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Дело Виктора Януковича, четвертого президента Украины, будут расследовать заочно. Речь идет об уголовном производство о захвате им власти осенью 2010 года.

В деле расследуются обстоятельства совершения в сентябре — октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий. Производство начали 6 марта 2014 года.

Следователи утверждают, что осенью 2010 года Янукович добился от парламента неконституционным способом возвращения к действию требований Конституции Украины от 28 июня 1996 года. При этом 8 декабря 2004 года закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года" изменил Основной Закон. Янукович решил впоследствии незаконно увеличить объем своих властных полномочий как президента Украины.

По ходатайству прокуроров Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича. Уголовное производство открыли по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

В мае генпрокурор Венедиктова сообщала, что Российская Федерация отказалась экстрадировать беглого президента Януковича, который скрывается в России, по соответствующему запросу Киева.

Она рассказала, что Печерский суд Киева взял заочно под стражу экс-президента в деле об узурпации власти еще в мае 2020 года. В то время Офис генпрокурора получил возможность начать процедуру экстрадиции Януковича из России, однако за год он так и не был возвращен в Украину.