В Раде займутся криминализацией контрабанды и кризисом в Беларуси

https://racurs.ua/n155552-v-rade-zaymutsya-kriminalizaciey-kontrabandy-i-krizisom-v-belarusi-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 3 июня, рассмотрит проект постановления с обращением в связи с принудительной посадкой самолета в Минске с Романом Протасевичем.

В повестке дня Рады указано, что этот вопрос рассмотрят в начале заседания, затем в парламенте сегодня заслушают отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года.

Есть в повестке дня и проект постановления об отмене решения парламента о принятии во втором чтении изменений в некоторые законодательные акты по поводу продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Также народные избранники будут рассматривать ряд документов, среди которых в первом чтении будет проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Кроме того, нардепы займутся законопроектом № 3986. Это проект закона о паспорте гражданина Украины в форме книжечки. 2 июня у парламента по этому поводу протестовали верующие и церковники УПЦ Московского патриархата.

Есть в повестке дня и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма.

«Ракурс» сообщал, что 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.