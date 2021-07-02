82 года — время лететь в космос. Кого берет Безос на New Shepardhttps://racurs.ua/n156894-82-goda-vremya-letet-v-kosmos-kogo-beret-bezos-na-new-shepard.htmlРакурс
Джефф Безос, американский миллиардер и основатель Amazon, отправится в космос в компании 82-летней летчицы Уолли Фанк.
Полет запланирован на 20 июля. Об этом сам миллиардер сообщил на своей странице в Instagram.
Отмечается, что в 1960-х годах Фанк стала лучшей студенткой курса астронавтов «Женщина в космосе». Позже проект стал известен как «Меркурий-13», он финансировался из частных источников. В программе участвовали 13 женщин-пилотов, желающих стать астронавтами и полететь в космос, но полет отменили.
Пришло время. Добро пожаловать, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля как наш почетный гость, — написал Безос.
Фанк является первой женщиной-инспектором Федерального авиационного управления США и первой женщиной-следователем в области авиационной безопасности американского Национального совета
по безопасности на транспорте. Она заявила, что у нее 19 тыс. 600 часов полета и она научила пилотировать более 3 тыс. человек.
Она станет самым пожилым человеком, который когда-либо побывал в космосе. Женщина побьет рекорд покойного Джона Гленна, который тот установил в возрасте 77 лет, отправившись в космос на борту корабля Discovery в 1998 году.
New Shepard — многоразовый космический корабль, который разработала созданная Джеффом Безосом компания Blue Origin. Это пилотируемая капсула, которая стартует вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя. Для приземления капсулы используют парашютную систему. Носитель садится вертикально благодаря своему двигателю.
Напомним, ранее мы сообщали, что Джефф Безос полетит в космос во время запланированного на 20 июля первого космического полета корабля возглавляемой им частной аэрокосмической компании Blue Origin.