Джефф Безос и Уолли Фанк. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n156894-82-goda-vremya-letet-v-kosmos-kogo-beret-bezos-na-new-shepard.html

Ракурс

Джефф Безос, американский миллиардер и основатель Amazon, отправится в космос в компании 82-летней летчицы Уолли Фанк.

Полет запланирован на 20 июля. Об этом сам миллиардер сообщил на своей странице в Instagram.



Отмечается, что в 1960-х годах Фанк стала лучшей студенткой курса астронавтов «Женщина в космосе». Позже проект стал известен как «Меркурий-13», он финансировался из частных источников. В программе участвовали 13 женщин-пилотов, желающих стать астронавтами и полететь в космос, но полет отменили.

Пришло время. Добро пожаловать, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля как наш почетный гость, — написал Безос.

Фанк является первой женщиной-инспектором Федерального авиационного управления США и первой женщиной-следователем в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте. Она заявила, что у нее 19 тыс. 600 часов полета и она научила пилотировать более 3 тыс. человек.



Она станет самым пожилым человеком, который когда-либо побывал в космосе. Женщина побьет рекорд покойного Джона Гленна, который тот установил в возрасте 77 лет, отправившись в космос на борту корабля Discovery в 1998 году.

New Shepard — многоразовый космический корабль, который разработала созданная Джеффом Безосом компания Blue Origin. Это пилотируемая капсула, которая стартует вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя. Для приземления капсулы используют парашютную систему. Носитель садится вертикально благодаря своему двигателю.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джефф Безос полетит в космос во время запланированного на 20 июля первого космического полета корабля возглавляемой им частной аэрокосмической компании Blue Origin.