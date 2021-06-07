Джефф Безос, фото: ITC.ua

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Ракурс

Джефф Безос, основатель американского интернет-гиганта Amazon и самый богатый человек мира, полетит в космос во время запланированного на 20 июля первого космического полета корабля возглавляемой им частной аэрокосмической компании Blue Origin.

Об этом Безос сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Компанию Безосу в полете составят его брат, а также победитель аукциона на одно из мест на корабле, который завершится 12 июня. Прием заявок на аукцион продлится до 10 июня.

По словам Безоса, о полете в космос он мечтал всю жизнь — с пяти лет.

20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом, — отметил он.

Безос полетит на корабле New Shepard, который должен подняться на высоту 100 км над Землей, что является достаточным для того, чтобы испытать несколькоминутную невесомость и увидеть кривизну планеты.