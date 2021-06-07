Самый богатый человек мира полетит в космосhttps://racurs.ua/n155750-samyy-bogatyy-chelovek-mira-poletit-v-kosmos.htmlРакурс
Джефф Безос, основатель американского интернет-гиганта Amazon и самый богатый человек мира, полетит в космос во время запланированного на 20 июля первого космического полета корабля возглавляемой им частной аэрокосмической компании Blue Origin.
Об этом Безос сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Компанию Безосу в полете составят его брат, а также победитель аукциона на одно из мест на корабле, который завершится 12 июня. Прием заявок на аукцион продлится до 10 июня.
По словам Безоса, о полете в космос он мечтал всю жизнь — с пяти лет.
20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом, — отметил он.
Безос полетит на корабле New Shepard, который должен подняться на высоту 100 км над Землей, что является достаточным для того, чтобы испытать несколькоминутную невесомость и увидеть кривизну планеты.