Разницу между COVID-документами объяснили в Минздраве. Фото: Укринформ

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Разъяснение относительно международного свидетельства о вакцинации предоставило Министерство здравоохранения.

Лица, привиты двумя дозами вакцины от коронавируса, уже могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации — документ о сделанных прививках, который отвечает международным медико-санитарным нормам. Такое свидетельство отличается от «ковидного сертификата — документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что международное свидетельство о вакцинации уже утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19. Также документ свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирована от коронавируса. Свидетельство можно будет получить только в бумажном формате.

Документ выдадут в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения. Он будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

В тоже время «ковидный сертификат» разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Его планируют запустить в июле. Документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19. Сертификат будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, будет содержать QR-код. В бумажной форме документ можно будет получить в учреждениях здравоохранения, а в электронной — через приложение «Дія».

Министерство запланировало две версии такого сертификата. Внутренний предусмотрен для пользования внутри страны, и внешний — для выезда за границу. Кроме того, из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он соответствовал требованиям Евросоюза и ВОЗ.

Напомним, в июне страны Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Такие сертификаты можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.