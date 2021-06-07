Різницю між COVID-документами пояснили в МОЗ. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Роз’яснення щодо міжнародного свідоцтва про вакцинацію надало Міністерство охорони здоров’я.

Особи, щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу, вже можуть отримати в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію — документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Таке свідоцтво відрізняється від «ковідного сертифікату» — документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 року. Про це 7 червня повідомила прес-служба МОЗ.

У відомстві зазначили, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19. Також документ свідчить про те, що людина повністю вакцинована від коронавірусу. Свідоцтво можна буде отримати лише в паперовому форматі.

Документ видадуть в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я. Він використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Натомість «ковідний сертифікат» розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його планують запустити в липні. Документ міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19. Сертифікат видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код. У паперовій формі документ можна буде отримати в закладах охорони здоров’я, а в електронній — через додаток «Дія».

Міністерство запланувало дві версії такого сертифікату. Внутрішній передбачається для користування всередині країни, і зовнішній — для виїзду за кордон. Крім того, через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам Євросоюзу та ВООЗ.

Нагадаємо, у червні країни Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Такі сертифікати можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії. Документ дозволить вільно переміщатися територією ЄС.