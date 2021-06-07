Міністр юстиції оцінив закон про олігархів. Фото: Корреспондент

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Закон про олігархів оцінив міністр юстиції Денис Малюська. Він заявив, що ключовим ризиком запровадження цього закону є те, що олігархи спробують переписати свої активи на інших осіб.

Він, зокрема, наголосив на унікальності цього закону у світовій правовій практиці. Про це він розповів у ефірі телеканалу «1+1».

Цей закон є досить оригінальним, вважайте це українським винаходом, подивимося, як він спрацює чи не спрацює. Ключовий ризик це те, що олігархи на якомусь етапі спробують переписати якісь свої активи на підставних або дружніх осіб, — заявив Малюська.



За словами міністра юстиції, у законопроекті прописані механізми, які запобігають можливому невиконанню закону про олігархів після його ухвалення. Малюська також нагадав, що законопроектом пропонується визначити ключові ознаки олігарха, а саме — вплив на політику, вплив на медіа та наявність великих статків, що становлять понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закон про олігархів президент України Володимир Зеленський винесе на всеукраїнський референдум, якщо у Верховній раді України його саботуватимуть.